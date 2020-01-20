Мужчину подозревают в передаче киевским властям гостайны

В Крыму произошел новый шпионский скандал. Под подозрением находится житель полуострова, который, по данным следствия, собирал и передавал Украине доносы с российской стороны.

Предоставленные правительству страны-соседки сведения, полагают в ФСБ РФ, носят секретный характер. За разглашение государственной тайны крымчанин может поплатиться лишением свободы на 20 лет.

Сейчас мужчина находится в СИЗО "Лефортово", сообщил в Facebook адвокат задержанного Николай Полозов. По его словам, он встречался со своим подзащитным в конце прошлой недели.

"Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких",

– заключил юрист (орфография и пунктуация автора сохранены).

Какую именно информацию сливал пойманный на полуострове диверсант, не говорится.

Летом 2018 г. за подозрение в шпионаже под стражу попала крымчанка Карина Цуркан, напоминает "Царьград". Речь шла о передаче информации заинтересованным лицам о строительстве АЭС в Турции и не только.