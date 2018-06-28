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Обвиняемую в шпионаже Цуркан оставили под стражей

Карина Цуркан. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Заседание Мосгорсуда прошло в закрытом режиме

Карине Цуркан, до последнего времени входившей в правление "Интер РАО", предъявлено официальное обвинение. Женщина подозревается в шпионаже. По данным ФСБ, Цуркан нанесла вред интересам России. В частности, она могла передать заинтересованным лицам за рубежом сведения о проекте АЭС "Аккую" в Турции, строительство которой поручено РФ. По крайней мере, обнаружены контакты Цуркан с румынскими бизнесменами, которые, в свою очередь, связаны со спецслужбами.

Кроме того, существуют подозрения, что женщина разглашала данные о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым, ЛНР и ДНР, пишет "Московский комсомолец".

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Обвинения очень серьезные. Поэтому Мосгорсуд 28 июля отклонил жалобу Цуркан на ее арест и оставил под стражей в СИЗО "Лефортово".

Журналистов допустили в зал заседаний лишь на короткое время, дали увидеть Цуркан – она была одета в джинсы, черную футболку, при этом от использования декоративной косметики она отказалась.

Но уже после заседания адвокат обвиняемой Дмитрий Цуприк рассказал репортерам, что его подзащитная отвергает все обвинения:

"Карина Валерьевна не понимает в чем ее обвиняют и за что ее задержали. Она считает, что из-за ее принципиальности и неподкупности пытались таким образом сместить с должности. Своей вины она не признает", – заявил адвокат.

Цуркан была арестована на прошлой неделе. Уголовное дело идет под грифом "совершенно секретно".

Ранее румынский МИД сообщил, что 44-летняя Карина Цуркан имеет гражданство Румынии.

Вера СВЕТЛОВА
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