Трассу "Таврида" откроют досрочно
Транспортное сообщение с Крымом и Севастополем – безусловный приоритет российского правительства. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на заседании в Госдуме в среду, 22 января.
Он напомнил, что сейчас на полуострове идет активное строительство дорог. Особое внимание уделяется трассе "Таврида" – четырехполосной автомагистрали, которая свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем. По словам министра, движение на крымском участке дороги планируется запустить уже к декабрю 2020 г., севастопольский участок – в 2021 году.
"Я думаю, может быть, даже успеем чуточку раньше с "Тавридой" закончить. По крайней мере, противопоказаний к этому нет", – приводит ТАСС слова министра.
Кроме того, весной 2020 г. увеличится число поездов, курсирующих через Керченский пролив. В частности, в конце апреля откроется прямой пассажирский маршрут "Москва – Севастополь", а с 1 июля по Крымскому мосту пойдут товарные составы.
Поезда в Крым с материковой части России были запущены в декабре 2019 года. Сейчас можно добраться из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. В будущем география рейсов будет расширена.
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