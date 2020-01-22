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Трассу "Таврида" откроют досрочно

Трасса "Таврида" поедет досрочно
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Количество поездов по Крымскому мосту тоже увеличат

Транспортное сообщение с Крымом и Севастополем – безусловный приоритет российского правительства. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на заседании в Госдуме в среду, 22 января.

Он напомнил, что сейчас на полуострове идет активное строительство дорог. Особое внимание уделяется трассе "Таврида" – четырехполосной автомагистрали, которая свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем. По словам министра, движение на крымском участке дороги планируется запустить уже к декабрю 2020 г., севастопольский участок – в 2021 году.

"Я думаю, может быть, даже успеем чуточку раньше с "Тавридой" закончить. По крайней мере, противопоказаний к этому нет", – приводит ТАСС слова министра.

Кроме того, весной 2020 г. увеличится число поездов, курсирующих через Керченский пролив. В частности, в конце апреля откроется прямой пассажирский маршрут "Москва – Севастополь", а с 1 июля по Крымскому мосту пойдут товарные составы.  

Поезда в Крым с материковой части России были запущены в декабре 2019 года. Сейчас можно добраться из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. В будущем география рейсов будет расширена.

Фоторепортаж
Добьют железная дорога и грузовики: Крымский мост рухнет зимой
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ

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