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В Крыму забили тревогу: асфальт "Тавриды" проседает

Фото: Георгий Поляков/Интерпресс/ТАСС
Главная трасса полуострова "разваливается" буквально на глазах

Новое дорожное полотно терпит бедствие – к такому выводу пришла публика, увидев видеоролики, распространяемые в интернете. Пользователи забили тревогу: мол, после открытия первого участка "Тавриды" прошло каких-то 5 месяцев и того меньше, а на нем уже просел асфальт, появились ямы и трещины.

Однако в Крыму пресекли байки о главной трассе полуострова. Воображение общественности взбудоражила совсем другая дорога, объяснил пресс-секретарь компании-подрядчика Григорий Назаров. Он отметил, что знаком с видео и вынужден констатировать, что "его авторы вольно или невольно лукавят".

"На видео хорошо видно, что кадры сняты на временной объездной дороге за путепроводом строящейся транспортной развязки Трудовой и Урожайная при въезде в город по старой существующей дороге",

– рассказал он корреспонденту "Крым 24". И пояснил, что когда по "Тавриде" запустят движение в сторону Симферополя (а произойдет это уже в мае), то старую трассу закроют за ненадобностью. Транспорт пустят раздельно. Справа будет располагаться дорога в столицу Крыма, слева – из нее.

"Центральная часть, ведущая на основной ход в обход Симферополя, будет закрыта для движения",

– предупредил собеседник. 

Движение по первому участку "Тавриды" стартовало 31 декабря прошлого года. Планируется, что полностью главную трассу полуострова, которая выйдет к Крымскому мосту и протянется по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, закончат в 2022 году. 

Ксения АНДРЕЕВА
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