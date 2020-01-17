Специалисты отказываются от поездов через Керченский пролив

Мост в Крым с материковой России нужно было строить в другом месте. Теперь же над Керченским проливом появилось сооружение, которое опасно использовать по назначению. Об этом заявил геолог-гидролог Юрий Медовар.

"Это место было абсолютно непригодно для строительства этого моста, но проектировщики решили угодить одному человеку. Этот мост критический", – заявил он в интервью "Крым.Реалии" (проект "Радио Свободы").

Ранее Медовар не раз высказывал сомнения, что мост будет построен в принципе. Теперь же он утверждает, что сооружение недолговечно и может рухнуть в любой момент:

"Я никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на каком поезде, ни на какой машине", – подчеркнул специалист.

Прежде Медовар назвал причину проблем с железнодорожной частью Крымского моста и пояснил украинским журналистам, что погубит транспортный переход через Керченский пролив.