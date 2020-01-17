Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Поездки по Крымскому мосту признали смертельно опасными

Поездки по Крымскому мосту признали смертельно опасными
Фото: AP/TASS
Специалисты отказываются от поездов через Керченский пролив

Мост в Крым с материковой России нужно было строить в другом месте. Теперь же над Керченским проливом появилось сооружение, которое опасно использовать по назначению. Об этом заявил геолог-гидролог Юрий Медовар.

"Это место было абсолютно непригодно для строительства этого моста, но проектировщики решили угодить одному человеку. Этот мост критический", – заявил он в интервью "Крым.Реалии" (проект "Радио Свободы").

Ранее Медовар не раз высказывал сомнения, что мост будет построен в принципе. Теперь же он утверждает, что сооружение недолговечно и может рухнуть в любой момент:

"Я никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на каком поезде, ни на какой машине", – подчеркнул специалист.

Прежде Медовар назвал причину проблем с железнодорожной частью Крымского моста и  пояснил украинским журналистам, что погубит транспортный переход через Керченский пролив.

Фоторепортаж
Роковую проблему Крымского моста показали на фото
2018. Фото: most.life 2019. Фото: most.life 2019. Фото: most.life
2019. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2017. Фото: most.life +3
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэмэн
Ответить
перестаньте смешить мои таки тапки. чи сей медовар трохи обкуриный чи шо. имею сказать что этот медовар пусть исходит желчью.
Гость
Ответить
"Специалисты" - это один человек, который вообще непонятно кто и какой квалификации? Ну-ну.
Пусть не ездит, кто ему не дает... Под дулом что-ли заталкивают?
Гость
Ответить
что это за <цензура>-Иксперд? Николай, вы таки хохол, коль такую чушь пишите...
Гость
Ответить
Создается впечатление, что утро.ру работает на бандерландию и другие вражеские силы!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей