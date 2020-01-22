Крымский мост тряхнет вместе с поездами
Сейсмическая активность в Крыму в прошлом году была намного тише, чем в 2018-ом. Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Вольфман.
"По сравнению с 2018 годом число зарегистрированных землетрясений уменьшилось с 100 до 85. При этом магнитуда зарегистрированных землетрясений не превышала трех, и они практически не ощущались людьми. Одно из них, что произошло в 40 километрах к юго-востоку от Феодосии, заметили жители верхних этажей высотных домов. Интенсивность этих сотрясений оценивается в два балла", – рассказал "Интерфаксу" ученый.
Он напомнил, что Крым является сейсмически опасным регионом, поэтому и в дальнейшем полуостров может трясти, причем достаточно сильно. Впрочем, в 2019-ом регион пребывал "в относительном сейсмическом затишье", отметил Вольфман.
С началом эксплуатации Крымского моста вопрос землетрясения на полуострове весьма волнует граждан, особенно, украинцев. Последние внимательно следят за тем, не снесет ли транспортный переход какая-нибудь гигантская волна в Черном море или ледоход. Тем более, что в истории Крыма уже бывали трагические моменты после сильных колебаний земли. Последние такие произошли в 1927 году – 25 июня и 11 сентября, в 7 и 8 баллов соответственно. Тогда было разрушено 70% всех строений.
Поэтому современные здания строятся с учетом возможной сейсмической активности, в том числе, Крымский мост, который оборудован шок-трансмиттерами – устройствами, которые защитят конструкции объекта от разрушения при землетрясениях до 9 баллов.
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