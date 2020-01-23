Пентагон активно прощупывает слабые места российской ПВО

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 сегодня совершили провокационный облет у границ РФ в Крыму. Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на данные сервиса "Plane Radar".

Отмечается, что два "американца" приблизились к рубежам воздушного пространства России, прямиком взяв курс на Крымский мост. Затем почти у самых российских границ летательные аппараты развернулись и ушли.

Примечательно, что кроме этой пары крылатой разведки, также вблизи с нашим полуостровом находился и еще один воздушный шпион ВВС США – Boeing RC-135. Этого зафиксировали к западу от Крыма. Такая активность Пентагона может быть связана с попытками проведения полномасштабной разведки у южных границ Российской Федерации.

Специалисты констатируют увеличение количества облетов вокруг нашей территории военными иностранными бортами, причем с откровенно провокационными действиями.

В конце прошлого года на пентагоновские БПЛА даже жаловались в Германии, поскольку они несут угрозу и для гражданских самолетов.

