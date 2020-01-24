Украинцы напичкали Крым взрывчаткой
Российские спецслужбы предотвратили в Крыму террористический акт.
"Федеральной службой безопасности России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами", – рассказали ТАСС в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.
В ведомстве уточнили, что тайники были найдены в Симферополе. Сотрудники ФСБ изъяли 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и свыше 5 кг взрывчатого вещества.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы планировали теракт на Крымском мосту. По словам российского политика Константина Затулина, диверсию собирались устроить за неделю до проезда
президента Владимира Путина
по железной дороге транспортного перехода. В прошлом году за связи с украинскими спецслужбами и подготовку терактов в Крыму были осуждены 79 человек.
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