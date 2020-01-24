Стали известны предсказания о будущем полуострова

Пока зарубежные политики спорят о государственной принадлежности Крыма, астрологи не теряют времени даром. Специалисты составили прогноз, который точно укажет, что случится с полуостровом в 2020 году.

Известный российский астролог Павел Глоба считает, что Крым навсегда останется российским. При этом конфликтов между Россией и Украиной из-за полуострова не будет. Крымчане могут не беспокоиться: в регионе не предвидится ни природных, ни политических катаклизмов.

Украинский коллега Глобы Влад Росс считает, что крымским вопросом в наступившем году Киев заниматься не будет. Правительство займется решением конфликта в Донбассе. Военные действия в Донецкой и Луганской областях стихнут к концу года. Росс уверяет, что ни Крым, ни Донбасс уже никогда не будут принадлежать Незалежной, пишет автор блога "Рожденные в СССР" на "Яндекс. Дзен".

Эксперты считают, что Россия сделает из Крыма знаменитый на весь мир курорт. Полуостров будет процветать и развиваться. Отдыхать на нем будут люди с хорошим достатком и знаменитости, поэтому экономику республики ждет процветание.

Ранее сообщалось, что присоединение Крыма к России предсказал знаменитый французский прорицатель Мишель Нострадамус. А ясновидящая Вера Лион заявила, что проблема полуострова исчезнет, так как Украину поделят между собой РФ, Польша и Румыния.