60 градусов в Москве и Крыму: катастрофа грядет из-за климатического оружия

Аномальные температуры ждут нашу страну уже к концу августа

Погибнут миллионы. Такими страшными пророчествами публику пугают конспирологи. Псевдоученые заявили, что в конце лета нашу страну ждет катастрофа. Смертельная жара обрушится на российские города. Температура может составить от 48 до 60 градусов. Самые высокие значения могут зафиксировать в Москве и Крыму.

"Ситуация будет страшной – на вызовы скорой помощи реагировать будет некому, а грузовые перевозки встанут из-за коллапса на железных дорогах. В таких условиях жертвы будут исчисляться миллионами",

– цитирует Vistanews неизвестных прорицателей.

Грядущий апокалипсис они связывают с неудачным применением климатического оружия.

Впрочем, подобные байки уже давно воспринимаются трезвомыслящими людьми, как анекдот. Вспомним хотя бы бесчисленные предсказания конца света из-за пресловутой планеты-убийцы Нибиру.