60 градусов в Москве и Крыму: катастрофа грядет из-за климатического оружия

Нибиру
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Погибнут миллионы. Такими страшными пророчествами публику пугают конспирологи. Псевдоученые заявили, что в конце лета нашу страну ждет катастрофа. Смертельная жара обрушится на российские города. Температура может составить от 48 до 60 градусов. Самые высокие значения могут зафиксировать в Москве и Крыму.
"Ситуация будет страшной – на вызовы скорой помощи реагировать будет некому, а грузовые перевозки встанут из-за коллапса на железных дорогах. В таких условиях жертвы будут исчисляться миллионами",
– цитирует Vistanews неизвестных прорицателей.
Грядущий апокалипсис они связывают с неудачным применением климатического оружия.
Впрочем, подобные байки уже давно воспринимаются трезвомыслящими людьми, как анекдот. Вспомним хотя бы бесчисленные предсказания конца света из-за пресловутой планеты-убийцы Нибиру.
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