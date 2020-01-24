Экологическое бедствие произошло в районе Феодосии

Крупное нефтяное пятно у черноморского побережья Крыма заметили специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета". Получив очередные снимки со спутника, они увидели, что участок моря в районе Феодосии затянут характерной пленкой.

"По данным космического мониторинга, проводимого "НИЦ "Планета", 21 января в 15:27 в Черном море у побережья полуострова Крым был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 квадратный километр и протяженностью 55,1 километра. Нефтяной разлив находится на расстоянии 146,4 километра от Феодосии", – передает Крыминформ.

В НИЦ "Планета" отметили, что нефтяное пятно расширяется в северо-восточном направлении. Пока не известно, был ли это намеренный сброс топлива кораблем, или аварийная утечка.

Ранее экологическая ситуация в Черном море серьезно ухудшилась из-за севшего на мель молдавского танкера в Одесском заливе.