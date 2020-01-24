Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

У берегов Крыма разлилась нефть

У берегов Крыма разлилась нефть
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Экологическое бедствие произошло в районе Феодосии

Крупное нефтяное пятно у черноморского побережья Крыма заметили специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета". Получив очередные снимки со спутника, они увидели, что участок моря в районе Феодосии затянут характерной пленкой.

"По данным космического мониторинга, проводимого "НИЦ "Планета", 21 января в 15:27 в Черном море у побережья полуострова Крым был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 квадратный километр и протяженностью 55,1 километра. Нефтяной разлив находится на расстоянии 146,4 километра от Феодосии", – передает Крыминформ.

В НИЦ "Планета" отметили, что нефтяное пятно расширяется в северо-восточном направлении. Пока не известно, был ли это намеренный сброс топлива кораблем, или аварийная утечка. 

Ранее экологическая ситуация в Черном море серьезно ухудшилась из-за севшего на мель молдавского танкера в Одесском заливе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Путин заставил Лаврова заплакать

Трогательный момент произошел в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей