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Черному морю предсказали скорую гибель

Барабульке конец: Черное море превращается в "мутную кашу"
Фото: pixabay.com
Водный регион стремительно меняет свою экосистему, в том числе из-за деятельности человека

Из-за вымирания бурых многолетних водорослей рода цистозира меняется экосистема Черного моря, вместе с подводными обитателями и составом воды. Об этом бьют тревогу ученые Южного научного центра РАН.

По данным специалистов, на смену традиционным "подводным лесам" приходят растения средиземноморского и тропического комплекса. За 20 лет число таких растений в регионе увеличилось на 30%. Особенно стремительно бурые водоросли исчезают у берегов Анапы и Новороссийска, а также южнее Туапсе, где в воде зафиксировано много органики, тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Ученые уже предсказали, какие виды рыб и беспозвоночных, обитающих традиционно в бурых водорослях, навсегда исчезнут в Черном море: это бычки, скорпены, барабулька, мидии и креветки, пишет портал news.ru. Конечно, их место неизбежно займут другие виды, однако эксперты сейчас не могут предсказать, окажутся ли они полезными или вредными как для человека, так и для экосистемы региона.

Также изменится и состав воды в море. По данным ведущего научного сотрудника Южного научного центра РАН, кандидата биологических наук Олега Степаньяна, здесь понизится содержание кислорода, увеличится количество болезнетворных бактерий, а само Черное море станет мутным и покрытым хлопьями.

Спасти ситуацию может ужесточение правил застройки берегов черноморской акватории, модернизация прибрежных канализационных систем и жесткий контроль функционирования портов, которые являются серьезным источником загрязнения моря, утверждают ученые.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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