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Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту

Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту
Фото: most.life
Между тем, недовольным указали на несправедливую критику

Накануне железнодорожники похвастались новым рекордом, связанным с Крымским мостом – по нему в составе "Таврии" проехался 100-тысячный пассажир. Однако не всех граждан РФ это привело в восторг. Некоторым показалось, что билеты до Крыма слишком дорогие.

"У нас стотысячный пассажир! Поздравляем и дарим сертификат на бесплатный проезд с семьей на "Таврии". Ждем миллионного путешественника :) ", – говорится в сообщении перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на его странице "вКонтакте".

И тут же один из пользователей написал, что "лучше уж цены снизьте, чтобы наполняемость поезда была более 30%". Его комментарий вызвал бурю критики со стороны оппонентов, которые считают, что ниже уже и некуда, с учетом того, что в стоимость билета входит и питание. Также цена зависит и от места в вагоне.

Далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов.

"Назад ехала на нижней. 7300 потому, что праздничные и выходные новогодние дни, спрос больше. На верхней гораздо удобнее постельное место, в окошко всё видно. Сейчас смотрю билеты на мартовские праздники: до 4000 туда-назад. Дешевле уже некуда", – полагает Аня Пономарева.

Другие пользователи интересуются, когда будет увеличено количество городов через которые или из которых будут курсировать поезда на Крым. Перевозчик обещает ближе к началу курортного сезона в Республике.

"Воркута-Симферополь пойдет поезд?", "Через Орёл??!", "Через Ярославль когда поедет поезд?", "через Ярославль? Я вот пока Екатеринбург видела и Мурманск только".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость злой75
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"УТРО" ВЫ СПЛЕТНИКИ ЕЩЕ ПОЧИЩЕ "ДНИ.РУ". ЛИШЬ БЫ АЖИОТАЖ ПОДН ИМАТЬ. ФУ... ПРОТИВНО
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