Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту
Накануне железнодорожники похвастались новым рекордом, связанным с Крымским мостом – по нему в составе "Таврии" проехался 100-тысячный пассажир. Однако не всех граждан РФ это привело в восторг. Некоторым показалось, что билеты до Крыма слишком дорогие.
"У нас стотысячный пассажир! Поздравляем и дарим сертификат на бесплатный проезд с семьей на "Таврии". Ждем миллионного путешественника :) ", – говорится в сообщении перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" на его странице "вКонтакте".
И тут же один из пользователей написал, что "лучше уж цены снизьте, чтобы наполняемость поезда была более 30%". Его комментарий вызвал бурю критики со стороны оппонентов, которые считают, что ниже уже и некуда, с учетом того, что в стоимость билета входит и питание. Также цена зависит и от места в вагоне.
Далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов.
"Назад ехала на нижней. 7300 потому, что праздничные и выходные новогодние дни, спрос больше. На верхней гораздо удобнее постельное место, в окошко всё видно. Сейчас смотрю билеты на мартовские праздники: до 4000 туда-назад. Дешевле уже некуда", – полагает Аня Пономарева.
Другие пользователи интересуются, когда будет увеличено количество городов через которые или из которых будут курсировать поезда на Крым. Перевозчик обещает ближе к началу курортного сезона в Республике.
"Воркута-Симферополь пойдет поезд?", "Через Орёл??!", "Через Ярославль когда поедет поезд?", "через Ярославль? Я вот пока Екатеринбург видела и Мурманск только".
Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"
Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик