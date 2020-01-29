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Политическая ширма: раскол в Евросоюзе прикрывают Крымом

Политическая ширма: раскол в Евросоюзе прикрывают Крымом
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Истинную причину новых санкций против России объяснили

Очередная порция ограничительных мер против Крыма нашей стране ничем не грозит. Их вводят, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от "политической смуты", которая воцарилась в Евросоюзе. Такое мнение выразил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, санкции, которые совет стран ЕС ввел против ряда россиян без обсуждения, говорят о том, что в Европе давно нет единой политики. Удары по России – попытка прикрыть собственные проблемы. Ограничительные меры здесь выступили в роли "политической ширмы".

"В Европе царит смута. Евросоюз, который заявляет о своем единстве и пытается его всеми возможными способами демонстрировать, на самом деле далеко уже давным-давно не един", – подчеркнул Бобков в разговоре с РИА "Новости".

В санкционный список ЕС ранее внес семерых россиян, напоминает RT. Поводом послужили выборы в Крыму в 2019 году. Попавшим под ограничительные меры лицам запрещены поездки в страны Европы, также заморожены их активы в ЕС.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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