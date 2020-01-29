Истинную причину новых санкций против России объяснили

Очередная порция ограничительных мер против Крыма нашей стране ничем не грозит. Их вводят, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от "политической смуты", которая воцарилась в Евросоюзе. Такое мнение выразил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, санкции, которые совет стран ЕС ввел против ряда россиян без обсуждения, говорят о том, что в Европе давно нет единой политики. Удары по России – попытка прикрыть собственные проблемы. Ограничительные меры здесь выступили в роли "политической ширмы".

"В Европе царит смута. Евросоюз, который заявляет о своем единстве и пытается его всеми возможными способами демонстрировать, на самом деле далеко уже давным-давно не един", – подчеркнул Бобков в разговоре с РИА "Новости".

В санкционный список ЕС ранее внес семерых россиян, напоминает RT. Поводом послужили выборы в Крыму в 2019 году. Попавшим под ограничительные меры лицам запрещены поездки в страны Европы, также заморожены их активы в ЕС.