В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

В Евросоюзе добавили в черный список еще несколько российских чиновников за проведение выборов в Крыму в сентябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его данным, решение стало возможным после того, как вето с этого вопроса снял Кипр. Островное государство блокировало эти санкции на протяжении последних двух месяцев, пытаясь добиться от ЕС наказания для турок, которые проводили геологоразведочные работы в спорных вокруг острова водах.

Выборы в Госсовет республики в Крым 2019 г. были первыми после голосования в сентябре 2014 года. Явка в 2019 г. составила 33,26%. На Западе, как и на Украине, считают проведение выборов незаконным.