ЕС сохранил россиянам дешевый шенген

Увеличение визового сбора в Евросоюзе на граждан России не распространяется

Европейский союз не будет поднимать размер визового сбора для граждан России. В обозримом будущем жители нашей страны смогут кататься по европейскому континенту по прежним расценкам.



"Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан", – приводит РИА "Новости" объяснения, поступившие из пресс-службы Еврокомиссии.

Ранее сегодня стало известно, что исполнительный орган ЕС принял решение повысить на треть, до 80 евро, визовый сбор для граждан третьих стран. Соответствующие изменения были внесены в общий визовый кодекс Шенгенской зоны, сообщил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос. "С этим небольшим увеличением наши визы будут все еще дешевле, чем, например, в США или Китае", – добавил представитель ЕС.

Необходимость повышения сбора в Еврокомиссии объяснили тем, что ЕС приходится держать слишком много персонала в визовых центрах различных стран. Содержать этих сотрудников очень накладно. Поэтому часть расходов решили переложить на путешественников.

Общая сумма визовых поступлений, которые ЕС получает в год, получается весьма солидной. К примеру, в 2016 г. шенгенские визы получили более 15 миллионов человек. При сохранении объемов людского трафика из стран, с которыми у ЕС заключены соглашения о визовом режиме, в будущем оформление виз будет приносить Евросоюзу не менее €1,2 млрд в год.

С оформлением шенгенских виз у россиян, как правило, проблем не возникает. Доля отказов в выдаче виз в странах Шенгена составляет всего 1% – это один из самых низких показателей в мире. Между тем простота оформления въездные документов во многом зависит от страны обращения.

Так, легче всего выдают россиянам многократные длительные шенгенские визы Италия, Греция, Франция и Чехия. Стабильнее и быстрее остальных работают представительства Франции и Чехии, а по минимальному количеству требуемых документов лидирует Греция. Некоторые визовые центры (например, в Венгрии, Словении и Португалии), наоборот, работают нестабильно. С проблемами при оформлении виз в страны Европы сталкиваются только жители Крыма, поскольку ЕС не признает полуостров российской территорией и рекомендует крымчанам обращаться по всем вопросам в визовые центры на территории Украины.