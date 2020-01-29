Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Хотят взорвать Крымский мост": названа реальная причина требований Киева по Керченскому проливу

"Хотят взорвать Крымский мост": названа реальная причина требований Киева по Керченскому проливу
Фото: most.life
Коварные планы Незалежной раскрыли

Новость о том, что ЕС активно поддерживает Украину и выдвинул России ультиматум по Керченскому проливу, вызвала у россиян бурное возмущение.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз даже откроет офис в Мариуполе, чтобы, видимо, тщательнее следить за страной-"агрессором". Которая, к слову, никому не препятствует в проходе через пролив, если все делается по правилам.

Читатели "Утра" выразили свой гнев относительно наглых требований, а один из комментаторов даже раскрыл истинную цель Незалежной. По его мнению, беспрепятственный доступ к Керченскому проливу нужен провокаторам, чтобы взорвать Крымский мост.

"Хотят проходить без досмотра, чтобы взорвать Крымский мост. Некоторые украинские политики об этом открыто заявляли", – высказался он.

Ранее провокаторы опубликовали видеоролик, где предсказали жуткий конец Крымского моста. К уничтожению транспортного перехода призывали и в США.

Фоторепортаж
Крымский мост ждет катастрофа
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

крава-тачка это маразматический бандеровец. он врёт.!!! вот за это его надо и пожизненно!!!!посадитьГость
Ответить
Украина говорит что-то не то ОНА-ЖЕ УТВЕРЖДАЛА....... МОСТА НЕТ!!! А ТЕПЕРЬ ХОЧЕТ ЕГО ВЗОРВАТЬ!!! ВЫ РЕБЯТА СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ: ЕСТЬ ОН ИЛИ ЕГО НЕТ????
Гость
Ответить
Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить Украину, но комментатор раскрывший истинную цель Незалежной, да еще и без ссылки на конкретных украинских политиков, которые "об этом открыто заявляли" - это настоящие новости, супер работа!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей