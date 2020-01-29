"Хотят взорвать Крымский мост": названа реальная причина требований Киева по Керченскому проливу
Новость о том, что ЕС активно поддерживает Украину и выдвинул России ультиматум по Керченскому проливу, вызвала у россиян бурное возмущение.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз даже откроет офис в Мариуполе, чтобы, видимо, тщательнее следить за страной-"агрессором". Которая, к слову, никому не препятствует в проходе через пролив, если все делается по правилам.
Читатели "Утра" выразили свой гнев относительно наглых требований, а один из комментаторов даже раскрыл истинную цель Незалежной. По его мнению, беспрепятственный доступ к Керченскому проливу нужен провокаторам, чтобы взорвать Крымский мост.
"Хотят проходить без досмотра, чтобы взорвать Крымский мост. Некоторые украинские политики об этом открыто заявляли", – высказался он.
Ранее провокаторы опубликовали видеоролик, где предсказали жуткий конец Крымского моста. К уничтожению транспортного перехода призывали и в США.
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