На полуостров вернутся потомки российских эмигрантов

Жителям одной из самых романтичных стран в мире до того полюбился Крым, что они решили переехать сюда на ПМЖ. Французы собираются заселить российский полуостров.

Речь идет о потомках эмигрантов, которые покинули его в 1920-х годах. Правнуки попросили РФ помочь им вернуться на родину предков, рассказал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он отметил, что когда-то в Крыму обосновалась достаточно большая французская диаспора.

Группа иностранцев, заинтересовавшихся родиной своих предков, уже в наступившем году прибудет на приглянувшийся им полуостров. Правда, пока этот визит запланирован как ознакомительный. Гостям покажут все героические места Крыма, передает РИА "Новости". Стороны успели обсудить формат предстоящей встречи.

Россияне поддержали идею с переездом. Они бы тоже, не раздумывая, променяли родину Эйфелевой башни на Крым. "Самое спокойное место – это Крым, по сравнению с Парижем. Сигнальные жилеты не дают спокойно жить пенсионерам во Франции", – отреагировал на известие читатель агентства.

Напомним, Крым вернулся в границы России в марте 2014 г. в результате референдума. Недавно Кремль рассекретил архивы того времени.