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Кремль рассекретил архив времен референдума в Крыму

Кремль рассекретил архив времен референдума в Крыму
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Каждый желающий теперь может познакомиться с данными за 2014 год

В честь 20-летия службы президента РФ Владимира Путина во главе государства Кремль рассекретил свои архивы. В свободном доступе появились фото и видео с 2010 по 2014 год.

В этот период Владимир Владимирович сначала председательствовал в кабинете министров, а затем снова занял самый высокий пост в стране. Среди обнародованных данных особое место занимают сведения почти шестилетней давности. 

Речь идет о возвращении Крыма в марте 2014 года. Спустя 4 года этому событию в России посвятят президенсткие выборы.

Напомним, "крымская весна" надолго рассорила Москву с Западом. Недаром в пресс-службе Кремля посчитали год присоединения полуострова одним из самых "насыщенных и драматичных" за всю историю Путина у власти. 

"Владимир Путин четко разделяет вопросы Крыма и повестку "нормандской четверки", давая понять: Крым стал российским навсегда, вернулся в родную гавань", – говорится в тексте на сайте Кремля. 

Спустя 4 года, в мае 2018-го, российский лидер откроет самый длинный в Европе Крымский мост. Под занавес 2019-го Владимир Владимирович прокатится по нему на поезде. Железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив заработала 23 декабря. 

Именно в этот период Россия сделает "разворот на Восток" и не прогадает. Одним из верных станет принятое в тот год решение о прокладке "Турецкого потока", который запустили в январе 2020 года.  

А еще 2014-й ознаменовался Олимпиадой в Сочи, кстати, одной из самых зрелищных за всю историю проведения Игр. И на этом, пожалуй, радостные факты заканчиваются. 

Существенно омрачили год события на юго-востоке Украине, смена власти в соседнем государстве, санкционная война и катастрофа малазийского "Боинга" в небе над Донбассом. 

Ксения АНДРЕЕВА

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