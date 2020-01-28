Кремль рассекретил архив времен референдума в Крыму
В честь 20-летия службы президента РФ Владимира Путина во главе государства Кремль рассекретил свои архивы. В свободном доступе появились фото и видео с 2010 по 2014 год.
В этот период Владимир Владимирович сначала председательствовал в кабинете министров, а затем снова занял самый высокий пост в стране. Среди обнародованных данных особое место занимают сведения почти шестилетней давности.
Речь идет о возвращении Крыма в марте 2014 года. Спустя 4 года этому событию в России посвятят президенсткие выборы.
Напомним, "крымская весна" надолго рассорила Москву с Западом. Недаром в пресс-службе Кремля посчитали год присоединения полуострова одним из самых "насыщенных и драматичных" за всю историю Путина у власти.
"Владимир Путин четко разделяет вопросы Крыма и повестку "нормандской четверки", давая понять: Крым стал российским навсегда, вернулся в родную гавань", – говорится в тексте на сайте Кремля.
Спустя 4 года, в мае 2018-го, российский лидер откроет самый длинный в Европе Крымский мост. Под занавес 2019-го Владимир Владимирович прокатится по нему на поезде. Железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив заработала 23 декабря.
Именно в этот период Россия сделает "разворот на Восток" и не прогадает. Одним из верных станет принятое в тот год решение о прокладке "Турецкого потока", который запустили в январе 2020 года.
А еще 2014-й ознаменовался Олимпиадой в Сочи, кстати, одной из самых зрелищных за всю историю проведения Игр. И на этом, пожалуй, радостные факты заканчиваются.
Существенно омрачили год события на юго-востоке Украине, смена власти в соседнем государстве, санкционная война и катастрофа малазийского "Боинга" в небе над Донбассом.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма
В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик