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Крым исчезнет с лица земли

Крым исчезнет с лица земли
Фото: pixabay.com
Более 75 тысяч жителей полуострова станут беженцами

На Украине продолжают пророчить Крыму различные катастрофы. После заявлений о разрушении Крымского моста через Керченский пролив выдвинули новое предположение. По мнению украинского эколога, полуостров уйдет под воду из-за изменений климата.

По ее словам, глобальное потепление значительно ухудшает климат, особенно заметно это стало за последний год. Из-за повышения температуры целые острова могут уйти под воду, в том числе и Крым, считает координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько. Полуостров омывается Черным и Азовским морями, поэтому проблема становится особенно актуальной.

При повышении температуры всего на три градуса уровень моря поднимается на один метр. Такое, на первый взгляд, небольшое изменение приведет к затоплению более миллиона гектара земель – в этом случае около 75 тыс. человек станут климатическими беженцами, рассказала Засядько в студии Obozrevatel.tv.

По ее словам, температура на планете к 2100 году может повыситься на 5-6 градусов. С климатическими изменениями поможет бороться запрет пластиковых пакетов и более бережное отношение к окружающей среде в целом, заключила Засядько.

Ранее у побережья Крыма произошло экологическое бедствие – в районе Феодосии разлилась нефть.

Карина СИРАЗОВА

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