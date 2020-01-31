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В Крыму началась паника из-за загадочного взрыва

В Крыму началась паника из-за загадочного взрыва
Фото: pixabay.com
Ракета или метеорит: крымчане гадают о причинах ЧП

В ночь на 31 января жителей Феодосии напугал громкий хлопок, похожий на взрыв или раскат грома. В небе над горой заметили яркую вспышку. Горожане немедленно начали обсуждать в соцсетях это странное происшествие.

Некоторые предположили, что взорвался какой-то промышленный объект или упал метеорит. Другие выдвинули еще более экзотические версии.

"Туда заезжали машины комплекса с400, это сработало ПВО, а вот что оно сбило это вопрос", "на фото скорее ракета", "В виноградном не долетая до земли, в воздухе рванул!!!", "сильно слышно было взрыв", "ура контакт с пришельцами", "Бахнуло вчера хорошо...", "А я думал – это сосед сверху уронил что-то... :)", "Это сообщение дезинформация!И фотки старые!" – написали комментаторы в паблике "Подслушано Феодосия" в сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Один из пользователей Сети заявил, ссылаясь на источники в авиационных кругах, что в Крыму упал метеорит. Его осколки рухнули недалеко от Феодосии. Крымский портал Kafanews отмечает, что пока выяснить, что же произошло прошедшей ночью, не удалось.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Зведный флот Нибиру.
Командир на мостике:
"Лейтенант Оби-Ван - я вас просил попасть Крымский мост! Почему промазали?!"
Лейтенант Оби-Ван:
"Сэр, исправлюсь! Рогатка заела...".
Наблюдатель
Ответить
Заметные хохлы самоликвидировались.
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