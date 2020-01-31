Транспортному переходу ничего не угрожает, пока не оживет вулкан

Главный пугальщик россиян и говорящая голова для украинских СМИ по теме "падающего" Крымского моста инженер-гидрогеолог, профессор Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что объект может рухнуть из-за того, что его построили не на скальных породах, и по причине вероятного природного бедствия, которое происходит раз в 70 лет.

Свою позицию он изложил в интервью изданию "ЦарьГрад", пояснив, что всегда был против этого строительства в районе Керченского пролива и является единственным его критиком.

По его мнению, там плохая геологическая среда, поэтому в советские времена и отказывались возводить транспортный переход, хотя пытались не раз.

"Почему? Потому что были СНиПы, строительные нормы и правила. В этих СНиПах было написано, что арочный мост в сейсмичном районе можно строить только, я подчеркиваю, только на скальных породах", – сказал специалист.

Он добавил, что у Крымского моста "пятки посадили" на глубину 55 метров в полутвердые водонасыщенные и опесчаненные глины, которые не держат. А значит, или по переходу не будут ходить грузовые составы, поскольку он не выдержит нагрузки, или мост провалится.

Еще одной проблемой являются грязевые вулканы, один из которых как раз и расположен рядом, отметил ученый. Просыпается он раз в 70 лет.

"Это будет катастрофа, если он рванет. Наверное, тонна глины выйдет, образуется пустота, и все провалится", – убежден геолог и подчеркнул, что все его коллеги никогда не поедут по Крымскому мосту.

Одновременно, Медовар оценил наличие на объекте системы мониторинга, позволяющей отслеживать его состояние. К тому же одна из проектировщиц уверила геолога, что участники строительства очень внимательно следили за всеми его выступлениями и обещала, что "все учли, они все сделали, не волнуйтесь, мол, Юрий Анатольевич, мост будет стоять".

Медовар подчеркнул, что для него главное, чтобы люди не погибли, а мост пусть стоит.

