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В Керчи после скандала с блокадниками уволили главу города

Неудачный подарок стоил карьеры чиновницам

В понедельник, 3 февраля, депутаты Керченского городского совета проголосовали за то, чтобы досрочно отправить в отставку председателя горсовета Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу. 

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение Керченского горсовета. Чиновницы и еще несколько их коллег 27 января посетили 11 жителей Керчи, выживших в блокаду Ленинграда, вручили им почетные медали и по "символическому" батону хлеба, напоминает телеканал "360".

Бросалось в глаза, что дамы пришли поздравлять скромно одетых ветеранов в дорогих шубах. Пользователей Сети это возмутило. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чиновников нужно освободить от занимаемых должностей.

Валентина МАЙОРОВА

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