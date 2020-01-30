Неудачный выбор подарков может стать роковым для администрации Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чиновников, которые раздавали хлеб в качестве подарков блокадникам Ленинграда, нужно уволить.

"Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры", – приводит слова Аксенова РИА "Новости".

По его словам, председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии.

Ранее с предложением освободить от партийной должности секретаря местного отделения в ЕР главу горсовета Керчи выступил замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.

Как напоминает "ФедералПресс", причиной скандала стали фотографии главы горсовета Керчи и ее заместителя с ветеранами, которые они сами выложили в соцсети. Интернет-пользователей возмутило, что гости даже не сняли верхнюю одежду и подарили хлеб, что больше всего походило на подачку.

Позже чиновницы пояснили, что это был не хлеб, а "караимский пирог ручной работы", которые приготовила татарская община. Также в подарочном наборе были и медали, а шубы они не сняли, потому что раздеваться просто не было времени.