В Киеве решили воспользоваться экологическим бедствием на полуострове

Верховная рада должна принять закон, запрещающий подачу днепровской воды в Крым. С такой инициативой обратились к президенту Украины граждане Незалежной. Соответствующую петицию они разметили на портале официального представительства главы государства в интернете.

"Необходимо быстро и грамотно принять закон, который запретит подачу воды в любом виде из Украины в Крым. Президенту необходимо поспособствовать этому и немедленно утвердить закон после принятия его Верховной радой", – говорится в петиции.

В тексте отмечается, что сейчас на полуострове "катастрофа" с обеспечением пресной водой. Произошло это, по мнению автора инициативы, не из-за устроенной Киевом водной блокады, а из-за политики Москвы. Соответственно, ее и нужно наказать:

"Украина через международные суды может взыскать с РФ грандиозные суммы компенсаций за экологическую катастрофу в Крыму", - приводит выдержку из документа РИА "Новости".

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, ко которому на полуостров поступала вода, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В ответ Москва пригрозила перекрыть исток Днепра.