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За засуху в Крыму заплатит Россия

За засуху в Крыму заплатит Россия
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Киеве решили воспользоваться экологическим бедствием на полуострове

Верховная рада должна принять закон, запрещающий подачу днепровской воды в Крым. С такой инициативой обратились к президенту Украины граждане Незалежной. Соответствующую петицию они разметили на портале официального представительства главы государства в интернете.

"Необходимо быстро и грамотно принять закон, который запретит подачу воды в любом виде из Украины в Крым. Президенту необходимо поспособствовать этому и немедленно утвердить закон после принятия его Верховной радой", – говорится в петиции.

В тексте отмечается, что сейчас на полуострове "катастрофа" с обеспечением пресной водой. Произошло это, по мнению автора инициативы, не из-за устроенной Киевом водной блокады, а из-за политики Москвы. Соответственно, ее и нужно наказать:

"Украина через международные суды может взыскать с РФ грандиозные суммы компенсаций за экологическую катастрофу в Крыму", - приводит выдержку из документа РИА "Новости".

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, ко которому на полуостров поступала вода, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В ответ Москва пригрозила перекрыть исток Днепра.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Хохлы, а если Россия повернет Днепр в другое русло ? Как вы запоете куски пидорасногоговна а ?
Ага уже начинай копать в Смоленске, за день перекопаешь)).... учи бассейн рек Днепра
Гость
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дайте уже команду ФАС Жириновскому . он ещё в 14 том Днепр поворачивал
Гость
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Повернуть Днепр и все дела. Хватит с этой падалью церемониться.
Гость
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Хохлы, а если Россия повернет Днепр в другое русло ? Как вы запоете куски пидорасногоговна а ?
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