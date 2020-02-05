Киев озвучил условия запуска воды из Днепра в Крым
Киев пустит днепровскую воду в Крым только после "деоккупации полуострова". Об этом заявил постоянный представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич, который назвал разговоры о возможной продаже воды крымчанам по "израильскому образцу" политическими спекуляциями.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее депутат партии "Слуга народа" и глава бюджетного комитета украинского парламента Юрий Аристов сказал, что в Верховной раде активно обсуждали продажу днепровской воды в Крым.
"Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают", – заявил Аристов в интервью "Радио Свобода". По его словам, продажа воды могла бы пополнить украинский бюджет.
Вопрос с водоснабжением Крыма остается одним из самых актуальным на полуострове. В октябре прошлого года глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов подчеркнул, что на полуострове достаточный объем воды благодаря местным ресурсам.
Однако 10 января уже этого года Владимир Путин раскритиковал чиновников за невнимание к этому вопросу и поручил поработать над проблемами водоснабжения и водоотведения, а также экологической темой.
Ранее российские власти в Крыму для обеспечения полуострова питьевой и промышленной водой до 2025 г. предложили реконструировать Межгорное водохранилище под Симферополем, которое будут наполнять водой из ближайших рек. Об инициативе заявил глава Федерального агентства водных ресурсов России Сергей Кириллов. По предварительным оценкам, финансирование проекта обойдется в 25 млрд рублей.
Как напоминает сайт "Комсомольская правда", до этого глава администрации Симферополя Елена Проценко сделала заявление, что вода в Симферополе будет подаваться по часам в частные и многоквартирные дома, так как выдался маловодный год.
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