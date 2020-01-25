Москва не сможет решить первостепенную проблему без помощи Киева

"Ахиллесовой пятой" полуострова является питьевая вода. Точнее, ее якобы острая нехватка. Так считают в Незалежной: в частности, об этом сообщил бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. По его словам, запасы питьевой воды на полуострове – это миф, а ресурсов не хватит, чтобы обеспечить два с половиной миллиона местных жителей.

При этом Куницын злорадно вспомнил Крымский мост, который по-прежнему не дает покоя соседней стране, и подчеркнул, что несмотря на построенный транспортный переход через Керченский пролив, сооружения для опреснения морской воды наша страна не может себе позволить, ибо это "дорогое удовольствие", на которое уйдут десятки миллиардов долларов. Поэтому единственным выходом для России остается решать вопрос водоснабжения с Украиной, ибо, по мнению Куницына, "без днепровской воды и Северо-Крымского канала" от проблемы уйти невозможно. И это является серьезным козырем Незалежной.

"А за воду в Крыму они могут подвинуться по многим вопросам, в том числе и по Донбассу. Вода в Крым – это ахиллесова пята для России. Им ее неоткуда взять, кроме как из Днепра", – заявил он в эфире Obozrevatel TV.

Ранее команда Зеленского заявила, что поставки воды в Крым из Днепра станут возможны только после того, как Украина заполучит полуостров.