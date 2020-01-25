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Перед днем рождения: Зеленский отказался от поста президента

Перед днем рождения: Зеленский отказался от поста президента
Владимир Зеленский. Фото: Sergey Starostenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Украинский лидер сделал громкое заявление

Сегодня лидеру Незалежной исполнилось 42 года. За день до праздника он рассказал, сколько намерен оставаться у власти. Владимир Зеленский возглавляет страну меньше года, однако уже успел влипнуть в несколько скандалов и получить огромное количество критики в свой адрес. Среди них – непомерное, по мнению украинцев, количество отпусков, ситуация с президентом США Дональдом Трампом, которого грозит импичмент из-за давления на Зеленского, возможное употребление запрещенных препаратов, в котором его периодически обвиняют, и другие. По количеству мемов в Сети политик, похоже, скоро переплюнет своего предшественника Петра Порошенко. Чего стоит только предвыборная борьба бывшего комика и "шоколадного короля".

Перед знаменательной датой Зеленский в беседе с израильским телеканалом "9tv" рассказал, что не планирует переизбираться по истечении первого срока. Через четыре года он передаст "ключи от Украины" своему преемнику. При этом он отметил, что стремится к одной цели – обновить страну. Такая у него амбиция. Кроме того, за годы правления он намерен завершить войну в Донбассе.

В день рождения Зеленского об украинском лидере высказались и россияне. Опрос провело издание "Украина.ру". Видео опубликовано на канале Ютуб. Примечательно, что ни один из рядовых жителей нашей страны не стал поливать грязью главу Незалежной. Ему пожелали процветания государства и трезвого подхода к управлению им, а также выразили надежду на налаживание полноценного диалога между Киевом и Москвой. Агрессии, о которой привыкли говорить провокаторы, отчего-то никто не проявил.

"Этот ролик обязаны посмотреть ВСЕ граждане Украины.Рада за россиян : ни один из опрошенных не пожелал плохого ни Зеленскому,ни украинскому народу. Кто теперь будет лгать об агрессии России? Рада за наш народ!!!" - эмоционально высказалась одна из пользовательниц.

Ранее Зеленский обозначил условие, при котором он подаст в отставку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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