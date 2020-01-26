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В России ответили на планы Киева по Крыму и Донбассу

"Украина треснет пополам": в России ответили на планы Киева по Крыму и Донбассу
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Незалежной заявили, что никогда не откажутся от полуострова

Громкое заявление сделал первый украинский президент Леонид Кравчук.

Политик полагает, что мировое сообщество не оставит Незалежную без помощи и поможет вернуть Донбасс.

"…Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной…", -отметил он в эфире канала "Прямой".

Вместе с тем с возвращением Крыма, о котором в соседней стране не перестают грезить, все не так просто. Полуостров уже "в системе российских отношений" и здесь потребуется другая схема, считает Кравчук. При этом что именно следует делать украинским властям, экс-глава Незалежной не уточнил.

Российские пользователи на наполеоновские планы отреагировали с сарказмом. Донбасс никогда не захочет снова стать украинским, заявили они. А схема относительно Крыма есть только одна – вхождение Незалежной в состав России, отрезали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

"Единственная рабочая схема-вхождение в состав России.Ибо сам выход Украины не был законным" "Помните в 90х Кравчук обещал за 5 лет сделать из украины вторую Францию? Сейчас это смешно, но такова цена его прогнозам" "И по Крыму и по Донбассу, как говориться, "не дождёшься" ! С Крымом тема закрыта на всегда, а Донбасс, получил такой " кровавый урок", что теперь Украинским он вряд ли захочет стать" "один способ – это присоединение всей УКРАИНЫ к РОССИИ" "У каждого своя религия.Эти вот верят в возвращение Донбаса и Крыма" "Я вот тоже верю! Что Украина треснет пополам по Днепру, как зрелый арбуз! Кравчук болтун!" – написали читатели РИА Новости.

Слова Кравчука прокомментировал и российский сенатор Алексей Пушков.

"…пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже эконом.блокада не снята. Странные надежды…", – написал он в своем Твиттер.

Ранее на Украине назвали способ заставить Москву пойти на уступки относительно статуса Крыма. "Серьезным козырем" там считают днепровскую воду, без которой полуостров якобы не выживет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэмэн
Ответить
краучук, есть мелкий пакостник.
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