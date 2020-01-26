Украинцы оправдались за новогоднее поздравление своего лидера

В Киеве решили расставить все точки над i и объяснились за разговор Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Речь идет о звонке бывшего комика 31 декабря. Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом.

По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, это был дипломатический маневр. Глава Незалежной связался с российским коллегой после обмена пленными и возвращения Украине арестованных после провокации в Керченском проливе кораблей. Как отметил Кулеба в беседе с "Радио Свобода", Зеленский намерен "двигаться в сторону примирения".

Ранее украинский президент накануне дня рождения отказался занимать пост президента второй раз.