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Хитрый ход: в Незалежной раскрыли причину звонка Зеленского Путину

Хитрый ход: в Незалежной раскрыли причину звонка Зеленского Путину
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинцы оправдались за новогоднее поздравление своего лидера

В Киеве решили расставить все точки над i и объяснились за разговор Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Речь идет о звонке бывшего комика 31 декабря. Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом.

По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, это был дипломатический маневр. Глава Незалежной связался с российским коллегой после обмена пленными и возвращения Украине арестованных после провокации в Керченском проливе кораблей. Как отметил Кулеба в беседе с "Радио Свобода", Зеленский намерен "двигаться в сторону примирения".

Ранее украинский президент накануне дня рождения отказался занимать пост президента второй раз.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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