Премьеру Украины поставили диагноз
К власти на Украине пришли люди, которые ведут страну в пропасть и не думают о гражданах. Об этом заявил бывший министр транспорта страны, экс-депутат Рады Евгений Червоненко.
По его мнению, сейчас украинцам живется хуже, чем во времена правления президента Петра Порошенко, поскольку сейчас правительство возглавляет "сознательный идиот" Алексей Гончарук, а члены кабмина – безграмотны и непрофессиональны.
"Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести", – заявил Червоненко в эфире телеканала "112".
По мнению бывшего депутата, все поступки команды нового президента свидетельствуют о том, что власти считают народ "нищими, вороватыми идиотами", с нуждами которых не стоит считаться, передает URA.RU.
Ранее в интернет попала аудиозапись совещания у премьера Гончарука, где он пренебрежительно отзывается о способностях президента Владимира Зеленского. Из-за разразившегося скандала Гончарук хотел уйти в отставку, но глава государства ее не принял, заявив, что осуждает не премьера, а того, кто слил запись в Сеть.
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