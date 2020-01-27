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Премьеру Украины поставили диагноз

Премьеру Украины вынесли приговор
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Населению Незалежной сочувствуют даже прежние руководители

К власти на Украине пришли люди, которые ведут страну в пропасть и не думают о гражданах. Об этом заявил бывший министр транспорта страны, экс-депутат Рады Евгений Червоненко. 

По его мнению, сейчас украинцам живется хуже, чем во времена правления  президента Петра Порошенко, поскольку сейчас правительство возглавляет "сознательный идиот" Алексей Гончарук, а члены кабмина – безграмотны и непрофессиональны.

"Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести", – заявил Червоненко в эфире телеканала "112".

По мнению бывшего депутата, все поступки команды нового президента свидетельствуют о том, что власти считают народ "нищими, вороватыми идиотами", с нуждами которых не стоит считаться, передает URA.RU.

Ранее в интернет попала аудиозапись совещания у премьера Гончарука, где он пренебрежительно отзывается о способностях президента Владимира Зеленского. Из-за разразившегося скандала Гончарук хотел уйти в отставку, но глава государства ее не принял, заявив, что осуждает не премьера, а того, кто слил запись в Сеть.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Menes
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Пратия ЗЕльцмана, бьіла создана, скорей всего собранная, на скорую руку, ведь рвввиньі на ""ФЛАГМАНЕ СИОНИЗМА", президенство предрекали обьеденению польских жидов ЛЕХАИМ- "за життя" под руководством вора Рабиновича. Именно по етомукагал Зельцмана, бьіл собран на скорую руку с осколков кагала Хануковича.Теперь идет борьба за государственное корьіто между етими кагалами, они ето назьівают борьбой с корупцией.
злой кот
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в россии правительство не лучше также думают только о прибыли в свой карман президент кинул подачку 466 тыс на ребенка и все радуются а то что это ЗП депутата в месяц ...... посчитать женщин детородного возраста и кто может и захочет рожать и всех депутатов губернаторов мэров тп кого еще больше окажется .....Какие то олимпиады спартакиады мундиали ...... напоминает про девочку Элли с тотошкой 6 подземных королей .....одни развлечения храмы дворцы и тд.....
М
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все идет по провиденью божьему,что заслужили и что породили бесы этой территории
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