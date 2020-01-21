Главе Незалежной посоветовали не поворачиваться к людям спиной

Шквал критики обрушился на президента Украины Владимира Зеленского. Виною всему – новое фото, которое он поставил на обложку своей страницы в Facebook.

На снимке, сделанном во время празднования Дня независимости страны, глава Незалежной стоит перед военными в парадной форме и людьми в белых одеждах, но к зрителям он получился спиной. Поэтому подписчики упрекнули Зеленского, что он выбрал такую фотографию для обложки официального аккаунта в соцсети.

"Не поворачивайтесь ни к кому спиной, даже к друзьям!", – написали они.

Кроме того, многие заметили, что под пиджаком у президента надет бронежилет. "Наш генералиссимус", "Показуха и пиар", "Володя, хватит превращать страну в шоу ради одного актера. Хватит ловить хайп на чужому горе", – посыпались комментарии украинцев.

Некоторые, правда, с сочувствием отнеслись к президенту и порекомендовали ему закрыть комментарии в соцсети, как он раньше уже сделал на странице в Инстаграм и на YouTube, пишет "Обозреватель".

Ранее Зеленского раскритиковали за поступок после крушения "Боинга" в Иране.