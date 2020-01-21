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"Нафтогазу" пришлось оправдываться за возвращенные "Газпрому" активы

"Нафтогаз" оправдался за возвращенные "Газпрому" активы
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинцы обвинили руководство компании в предательстве

Отмена ареста, наложенного на зарубежные счета и имущество российского "Газпрома", произошла после того, как Москва выполнила свои обязательства. Об этом заявили в "Нафтогазе". Украинской компании пришлось оправдываться перед гражданами, которые увидели "зраду" в такой лояльности в отношении РФ.

"Объясняем. Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в различных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, $2,9 миллиарда. Мы получили $2,9 миллиарда деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019 года. Долг взыскан", – говорится на странице в Facebook "Нафтогаза".

Ранее по запросу украинской стороны были заморожены активы "Газпрома" в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах, передает RT.

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа в конце декабря 2019 года. Одним из условий договора был взаимный отказ от новых судебных претензий и расплата по старым. 

Николай ВИКТОРОВ

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