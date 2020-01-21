Украина выдвинула условия России для закупок газа
Киев может оговориться с Москвой на прямые поставки газа из России. Это будет зависеть от ряда факторов, в том числе от цены на голубое топливо. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
Он заметил, что украинская компания часто проводит аукционы на транспортировку газа и российский "Газпром" также может участвовать в торгах и начать конкурировать на энергетическом рынке Незалежной. Однако сам "Нафтогаз" никаких переговоров сейчас с нашим монополистом не ведет.
По словам пана Коболева, заключить контракт можно будет исходя из наличия двух факторов.
"Первый находится в рамках НАК "Нафтогаз Украины" – цена и коммерческие параметры: является ли это справедливой, рыночной ценой", – пояснил украинец в эфире телеканала "Украина 24".
Здесь он добавил, что за последние 6 лет "Газпром" справедливую цену не предлагал, но если предложение поступит, то "на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение".
И вот тут будет важен второй фактор - политический.
"Подобный вопрос, скорее всего, станет предметом рассмотрения правительства. Например, при выдаче директив на проведение переговоров", – подчеркнул Коболев.
Он напомнил, что во время переговорного процесса в декабре прошлого года у переговорщиков такого мандата не было.
"Эта опция была устранена", – заключил глава "Нафтогаза".
Ранее пресс-служба украинской компании уведомила, что в Евросоюзе сняли арест с активов "Газпром", наложенный в феврале 2018 г. в трех странах ЕС – Великобритании, Нидерландах и Люксембурге – после судебного разбирательства между "Нафтогазом" и российским концерном об условиях контракта на поставку и транзит газа, пишет издание "ФедералПресс".
Отмена ареста связана с тем, что Москва выполнила свои финансовые обязательства.
Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик