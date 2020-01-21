"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на украинском рынке

Киев может оговориться с Москвой на прямые поставки газа из России. Это будет зависеть от ряда факторов, в том числе от цены на голубое топливо. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Он заметил, что украинская компания часто проводит аукционы на транспортировку газа и российский "Газпром" также может участвовать в торгах и начать конкурировать на энергетическом рынке Незалежной. Однако сам "Нафтогаз" никаких переговоров сейчас с нашим монополистом не ведет.

По словам пана Коболева, заключить контракт можно будет исходя из наличия двух факторов.

"Первый находится в рамках НАК "Нафтогаз Украины" – цена и коммерческие параметры: является ли это справедливой, рыночной ценой", – пояснил украинец в эфире телеканала "Украина 24".

Здесь он добавил, что за последние 6 лет "Газпром" справедливую цену не предлагал, но если предложение поступит, то "на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение".

И вот тут будет важен второй фактор - политический.

"Подобный вопрос, скорее всего, станет предметом рассмотрения правительства. Например, при выдаче директив на проведение переговоров", – подчеркнул Коболев.

Он напомнил, что во время переговорного процесса в декабре прошлого года у переговорщиков такого мандата не было.

"Эта опция была устранена", – заключил глава "Нафтогаза".

Ранее пресс-служба украинской компании уведомила, что в Евросоюзе сняли арест с активов "Газпром", наложенный в феврале 2018 г. в трех странах ЕС – Великобритании, Нидерландах и Люксембурге – после судебного разбирательства между "Нафтогазом" и российским концерном об условиях контракта на поставку и транзит газа, пишет издание "ФедералПресс".

Отмена ареста связана с тем, что Москва выполнила свои финансовые обязательства.