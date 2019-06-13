Украине протянули мировое соглашение

Российская сторона выступает за прекращение распри между "Газпромом" и "Нафтогазом" и предлагает закончить-таки арбитражные тяжбы мировым соглашением. Лишь таким способом можно обеспечить победу здравого смысла в газовом конфликте. О том, что Москва против топливной войны с Киевом, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения",

– цитирует главу Минэнерго ТАСС.

Такое заявление Новак сделал после встречи с зампредседателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. На переговорах, в том числе, поднимался вопрос о сохранении транзита голубого топлива через Украину. Визави нашего министра отказался от запасного плана.

"Мы полагаем, что нам план Б не будет нужен, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы ... и мы всегда находили хорошие, конструктивные решения",

– заявил Шефчович, выразив надежду на продолжение украинского транзита, передает РИА "Новости".

Новак же про резервный план промолчал, отметив лишь, что при желании договориться несложно. Для России самое главное, чтобы европейские потребители получали газ бесперебойно.

В газовую историю неоднократно вмешивались США. Например, они солидарны с Украиной относительно "Северного потока – 2". Правда, преследуют совсем иные цели. Вашингтон присмотрел европейский рынок для поставок своего СПГ, тогда как Киев боится лишь за транзит через свою страну.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что американцы проспонсируют Незалежной закупку газа к зиме, чтобы та во всеоружии встретила новую газовую войну.

Напомним, российский концерн принял решение расторгнуть все действующие договоры с украинской стороной после того, как Стокгольмский арбитраж встал на сторону Киева, обязав "Газпром" выплатить около $2,6 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. При этом каждый просроченный день "Газпрому" выливался в полмиллиона долларов. "Нафтогаз" настаивал на принудительном взыскании денег. Однако год назад в Стокгольме отклонили данное требование "Нафтогаза".

Год начался с объявления об аресте в нескольких странах активов российской компании и взыскании недополученных миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга. В апреле "Газпром" заявил о намерении оспорить его.