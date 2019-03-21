Британцы встали на сторону "Газпрома" в его споре с "Нафтогазом"

Лондонский суд приостановил февральское решение

Через год с небольшим после Стокгольмского арбитража в его решении усомнился Высокий суд Англии и Уэльса. Он приостановил шведский "вердикт" на британской территории. Речь идет о деле по иску "Нафтогаза", который не теряет надежды заполучить от "Газпрома" $2,6 млрд.

"Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). "Газпром" продолжит защищать свои права",

– цитирует сообщение российского монополиса "РБК". Оппоненты из Незалежной напомнили ему об обязанностях, на выполнение которых решение Лондонского суда не влияет. Это прозрачность активов и невозможность выводить их за пределы Соединенного Королевства. Данными требованиями список не заканчивается.

"Кроме того, "Газпром" обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда",

- заявили в пресс-службе "Нафтогаза", подчеркнув, что, если российский концерн ослушается, на английской земле будет действовать предыдущий "приговор". Также "Газпром" ожидают штрафы, а его руководство – уголовная ответственность.

В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за сокращение транзита газа, напоминает URA.RU. С учетом взаимных требований первый оказался должен Украине $2,56 млрд.



В марте несправедливый приговор был обжалован, в мае россияне потребовали полной отмены "транзитного" решения. Позже сорвавшие большой куш украинцы уведомили о начале взыскания штрафа через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах.

Прошлым летом российский газовый концерн сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража.