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Британцы встали на сторону "Газпрома" в его споре с "Нафтогазом"

Фото: www.globallookpress.com
Лондонский суд приостановил февральское решение

Через год с небольшим после Стокгольмского арбитража в его решении усомнился Высокий суд Англии и Уэльса. Он приостановил шведский "вердикт" на британской территории. Речь идет о деле по иску "Нафтогаза", который не теряет надежды заполучить от "Газпрома" $2,6 млрд. 

"Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). "Газпром" продолжит защищать свои права", 

цитирует сообщение российского монополиса "РБК". Оппоненты из Незалежной напомнили ему об обязанностях, на выполнение которых решение Лондонского суда не влияет. Это прозрачность активов и невозможность выводить их за пределы Соединенного Королевства. Данными требованиями список не заканчивается.

"Кроме того, "Газпром" обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда",

- заявили в пресс-службе "Нафтогаза", подчеркнув, что, если российский концерн ослушается, на английской земле будет действовать предыдущий "приговор". Также "Газпром" ожидают штрафы, а его руководство – уголовная ответственность. 

В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за сокращение транзита газа, напоминает URA.RU. С учетом взаимных требований первый оказался должен Украине $2,56 млрд.

В марте несправедливый приговор был обжалован, в мае россияне потребовали полной отмены "транзитного" решения. Позже сорвавшие большой куш украинцы уведомили о начале взыскания штрафа через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. 

Прошлым летом российский газовый концерн сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ксения АНДРЕЕВА
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