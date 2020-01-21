Украине уготована роль лагеря для беженцев
На Украине вымирают заводы и фабрики, а значит государству не нужны в большом количестве инженеры и конструкторы. Следовательно, уменьшается число вузов и студентов. К такому выводу пришел украинский политолог Вадим Карасев.
В целом Незалежная снова становится сельскохозяйственной страной, которая в перспективе может растерять и свои земли, считает он. К тому же в соборной "удручающая" ситуация с демографией, низкий уровень трудоустройства. Нынешние молодые специалисты все чаще уезжают в другие страны, поскольку на родине сложно найти работу с достойным заработком.
В результате Украина может превратиться в новый пункт приема беженцев с Востока, с которыми давно не справляется Европа.
"Кто-то из крупных государств потом скажет: "А зачем вам такая территория? Идите к нам, отдайте нам или принимайте беженцев из разных уголков". Они за этот вопрос когда-то возьмутся серьезно", – сказал эксперт в эфире телеканала ZIK.
По его словам, такая активность канцлера ФРГ Ангелы Меркель в последнее время, связанная с урегулированием вооруженного конфликта в Ливии, имеет отношение к страхам из-за новой волны беженцев. А этого германский мультикультурализм уже может не вынести.
Как сообщает "Вечерняя Москва", накануне министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую заработную плату, вызвав негодование у соотечественников. Чиновница пояснила, что
36 тыс гривен (около 91 тыс руб) ей хватает на жизнь, но мало для того, чтобы завести ребенка.
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