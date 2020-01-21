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Самоубийство: Донецк оценил планы Киева вернуть Донбасс

Самоубийство: Донецк оценил планы Киева вернуть Донбасс
Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы в экстазе после выпада Трампа против России
В ДНР рассказали, как будут встречать "гостей"

В Донбассе продолжают обсуждать недавнее заявление заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса о силовом сценарии захвата юго-востока Украины.

Спикер парламента самопровозглашенной ДНР Владимир Бидевка заявил в интервью РИА "Новости", что это говорит о неспособности президента Владимира Зеленского изменить политику в отношении региона.

Ранее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский жестко раскритиковал Кривоноса и его "хорватский сценарий". По его словам, любая попытка наступления на Донбасс окончится "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины.

"В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины", – подчеркнул Бердичевский.

Депутат назвал подобные планы "зачисткой и геноцидом Донбасса" и даже сравнил киевские власти с запрещенным в РФ "Исламским государством".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Кото
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А от нацистской Украины ничего умного ожидать не приходится! Били их вояк на Донбассе не единожды, в "котлах" они сидели, а им всё мало! Продолжение войны на Донбассе просто развалит Украину окончательно! Да оно может быть и к лучшему!
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