В ДНР рассказали, как будут встречать "гостей"

В Донбассе продолжают обсуждать недавнее заявление заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса о силовом сценарии захвата юго-востока Украины.

Спикер парламента самопровозглашенной ДНР Владимир Бидевка заявил в интервью РИА "Новости", что это говорит о неспособности президента Владимира Зеленского изменить политику в отношении региона.

Ранее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский жестко раскритиковал Кривоноса и его "хорватский сценарий". По его словам, любая попытка наступления на Донбасс окончится "тотальным усмирением" вооруженных сил Украины.

"В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины", – подчеркнул Бердичевский.

Депутат назвал подобные планы "зачисткой и геноцидом Донбасса" и даже сравнил киевские власти с запрещенным в РФ "Исламским государством".