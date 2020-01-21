Речь американского лидера в Давосе о газе вызвала фурор в Киеве

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме провозгласил, что многие страны Европы сталкиваются с "ползучим ростом цен на энергоносители", а в Америке так много топлива, что она может поделиться с европейцами.

Причем поделиться не потому, чтобы газ для потребителей Старого Света стал дешевле, а дабы обезопасить себя "от недружественных поставщиков".

Эту благую весть подхватили украинские СМИ (вероятно, предвкушая получение дешевого американского СПГ) с подачи российского интернет-издания The Bell, которое самостоятельно додумало, какого же недружественного поставщика топлива имел в виду глава Белого дома. Вот так и написано: "Россию Трамп упомянул только косвенно, сказав, что благодаря энергетической мощи США Европа "может преодолеть уязвимость от недружественных поставщиков энергоресурсов".

"Обозреватель" после призыва к европейцам хозяина Овального кабинета о закупках американского топлива жизнеутверждающе сообщает о скорой доставке в Незалежную СПГ из США через Польшу.

В комментариях под этой новостью пользователи оценили предвыборную речь Трампа (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Молодец не стал ходить вокруг да около, покупай у меня я самый друг)))", "Давос поржал)", "Ну, вот прям сразу и начали..."