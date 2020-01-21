На фоне бандеризации Незалежной Киев негодует по поводу отказа лидеру страны выступить с речью на родине евреев

Известие о том, что израильские власти не дали слово президенту Украины Владимиру Зеленскому на форуме памяти жертв холокоста, который пройдет в Иерусалиме 22 и 23 января, продолжает будоражить умы просвещенных украинцев. Особенно их удручает тот факт, что главе РФ Владимиру Путину в этом праве не отказали.

По мнению известного местного журналиста Виталия Портникова, такой ход событий может стать очередным поводом для политического конфликта в Европе, поскольку Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда, чьи родные и близкие непосредственно стали жертвами холокоста, лишены привилегий, которые получил российский лидер.

"Формально израильским организаторам церемонии трудно предъявить какие-либо претензии. Выступают только руководители стран-союзниц в антигитлеровской коалиции и Германии. Однако не стоит забывать, что Россия, которую представляет Путин, – не Советский Союз. Поэтому логика Зеленского и Дуды вполне понятна", – пишет пан Портников в "Белсат", забывая уточнить, какая именно страна является правопреемницей СССР по международным договорам.

Зато он вспомнил, что на территории Польша и началась Вторая мировая война, а также что лагеря смерти, в том числе Аушвиц, гитлеровские захватчики разместили в этой стране. Большинство евреев, погибших во время холокоста, были польскими гражданами и жителями трех советских республик – Украины, Белоруссии и Литвы, отмечает журналист.

По его словам, украинские евреи здесь составили подавляющее большинство жертв, а Бабий Яр в Киеве является таким же символом "Холокоста от пуль", как Аушвиц – символом лагерей смерти. И тут пан Портников не стал конкретизировать, кто же стрелял в евреев и загонял их в концентрационные печи вместе с фашистами Третьего рейха в западных областях СССР, и кто их гнал по улицам Львова.

"Можно долго дискутировать о том, должен ли вообще выступать на церемонии в Израиле Путин – лидер страны, которая спустя десятилетия после краха Рейха вновь вернула войну в Европу. Но в чем я точно уверен – выступления президентов Польши и Украины, если бы мы их услышали, придали бы этой трагической церемонии куда больше человечности", – констатировал Портников.

Жаль, что он забыл, как сейчас в Незалежной на государственном уровне прославляют украинских националистов, принимавших непосредственное участие в массовых расстрелах, в том числе лиц еврейской национальности, пытках, сожжениях, причем целых деревень.

А мы напомним, V-й Всемирный форум памяти жертв холокоста приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим 23 января 1945 года.

