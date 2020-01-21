Новая украинская делегация продолжит политику старой

Киевские представители в Парламентской ассамблее Совета Европы, куда они возвращаются после длительного перерыва, решили не сотрудничать с российскими парламентариями.

"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. Но это не значит, что мы должны дружить с ними", – цитирует РИА "Новости" глава украинской делегации Елизавету Ясько.

Она подчеркнула, что в Ассамблее депутаты Незалежной продолжат заявлять о "захвате" Крыма Россией в 2014 году.

