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Украинцы отказались дружить с россиянами в ПАСЕ

Новая украинская делегация продолжит политику старой

Киевские представители в Парламентской ассамблее Совета Европы, куда они возвращаются после длительного перерыва, решили не сотрудничать с российскими парламентариями.

"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать. Но это не значит, что мы должны дружить с ними", – цитирует РИА "Новости" глава украинской делегации Елизавету Ясько.

Она подчеркнула, что в Ассамблее депутаты Незалежной продолжат заявлять о "захвате" Крыма Россией в 2014 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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