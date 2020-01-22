Политическая судьба главы Незалежной предрешена

Президент Украины Владимир Зеленский сильно просчитался, оставив во главе правительства Алексея Гончарука, – теперь ему все будут выкручивать руки. Об этом предупредил бизнесмен Андрей Пальчевский.

Ранее премьер подал в отставку, но глава Незалежной ее не принял, заявив, что "готов дать шанс" кабмину.

"Президент его (Гончарука) должен был "поцеловать". "Перекрести и под лед пусти" – есть такая пословица", – заявил Пальчевский в эфире NEWSONE.

По мнению эксперта, Зеленский, таким образом, "обменял свой рейтинг" на деятельность правительства, и теперь любой упрек по социальной сфере станет ответственностью президента. "Это большая политическая ошибка", – резюмировал Пальчевский, пояснив, что глава Незалежной уже растерял кредит доверия народа.

Скандал в Киеве разразился после того, как в интернет попала аудиозапись совещания в правительстве, где премьер Гончарук комментирует слабые умственные способности действующего президента.