Зеленского послали учить украинскую историю
Президент Украины Владимир Зеленский не умеет управлять государством, поскольку он не знает украинской истории. Его желание сплотить народ на основе общих интересов по холодильнику и столу не приведет к объединению Незалежной.
Так прокомментировал депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович последнее заявление Зеленского в интервью израильскому изданию Times of Israel о том, что для консенсуса в вопросах переименования улиц нужно найти такие персоналии, которые не вызывают полярных мнений у населения.
По мнению бывшего главы Института национальной памяти, такая позиция нынешнего лидера государства свидетельствует о том, что он не знает истории страны.
Он указал на тот факт, что в самом Израиле высоко чествуют тех, кто участвовал в его создании, включая и националистов.
"То, что президент говорил в своем новогоднем послании об объединении на уровне шпротов и оливье, легко осуществить людям, у которых общие физиологические потребности, но вряд ли это объединение будет достаточным для того, чтобы построить нормальную сильную демократическую страну", – цитирует "Обозреватель" украинского националиста.
Напомним, в своем новогоднем послании пан Зеленский заявил, что украинцам "надо быть единой страной каждый день" и это должно стать национальной идеей, "где не важно, как называется улица, главное – она освещена и заасфальтирована". Также неважно, возле какого памятника ты ждешь любимую, считает президент, "если мы видим будущее одинаково" и это должно объединить граждан страны.
Ранее сегодня Зеленский пожаловался на отказ Израиля дать ему слово на форуме памяти холокоста, который пройдет в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц в Иерусалиме.
Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик