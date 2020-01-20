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Зеленского послали учить украинскую историю

Зеленского послали учить украинскую историю
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Лидеру нации объяснили, что с помощью оливье и шпрот не построить единую страну

Президент Украины Владимир Зеленский не умеет управлять государством, поскольку он не знает украинской истории. Его желание сплотить народ на основе общих интересов по холодильнику и столу не приведет к объединению Незалежной.

Так прокомментировал депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович последнее заявление Зеленского в интервью израильскому изданию Times of Israel о том, что для консенсуса в вопросах переименования улиц нужно найти такие персоналии, которые не вызывают полярных мнений у населения.

По мнению бывшего главы Института национальной памяти, такая позиция нынешнего лидера государства свидетельствует о том, что он не знает истории страны. Он указал на тот факт, что в самом Израиле высоко чествуют тех, кто участвовал в его создании, включая и националистов.

"То, что президент говорил в своем новогоднем послании об объединении на уровне шпротов и оливье, легко осуществить людям, у которых общие физиологические потребности, но вряд ли это объединение будет достаточным для того, чтобы построить нормальную сильную демократическую страну", – цитирует "Обозреватель" украинского националиста.

Напомним, в своем новогоднем послании пан Зеленский заявил, что украинцам "надо быть единой страной каждый день" и это должно стать национальной идеей, "где не важно, как называется улица, главное – она освещена и заасфальтирована". Также неважно, возле какого памятника ты ждешь любимую, считает президент, "если мы видим будущее одинаково" и это должно объединить граждан страны.

Ранее сегодня Зеленский пожаловался на отказ Израиля дать ему слово на форуме памяти холокоста, который пройдет в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц в Иерусалиме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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