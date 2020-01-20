Киев вернет мятежный регион силой

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому возвращению Донбасса. Об этом заявил Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в интервью "Донбасс реалии".

По его мнению, возможен так называемый "хорватский сценарий". Как известно, в 1995 году в результате операции "Буря" хорваты ликвидировали самопровозглашенную республику Сербская Краина.

"Насколько это будет возможно зависит от политиков и поддержки других государств. Если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, не было бы и хорватского сценария", – подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что для этого необходимо усилить украинскую армию, а Россию ослабить санкциями. В таком случае, Москва, по словам Кривоноса, прекратит поддержку ДНР и ЛНР, и тогда, при поддержке альянса, Киев вернет себе Донбасс.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что Украина обратится в странам "нормандского формата" из-за увеличения обстрелов в Донбассе. В свою очередь, по данным ДНР, Украина 31 раз нарушила перемирие за минувшую неделю.

Ранее в Киеве заявили, что военный конфликт на Украине можно решить только мирным путем, и этот процесс займет долгие годы. Но проблема заключается в том, что у администрации нынешнего президента просто нет стратегии, что делать в Донбассе после возвращения мятежного региона в состав Украины.

Стоит отметить, что если вопрос будет решаться по "хорватскому сценарию", урегулировать ситуацию на юго-востоке будет еще сложнее.