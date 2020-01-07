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Зеленский раскрыл планы Украины по Донбассу

О намерениях Киева украинский лидер рассказал по телефону госсекретарю США

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео раскрыл планы Киева по установлению мира в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства. 

Уточняется, что госсекретарь приветствовал заключение контракта на транзит газа в Европу и отметил важность освобождения пленных. 

В сообщении также указано, что Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение о предоставлении материальной и финансовой помощи Украине в сфере безопасности. 

Сергей САЗОНОВ

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