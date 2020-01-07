О намерениях Киева украинский лидер рассказал по телефону госсекретарю США

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео раскрыл планы Киева по установлению мира в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства.

Уточняется, что госсекретарь приветствовал заключение контракта на транзит газа в Европу и отметил важность освобождения пленных.

В сообщении также указано, что Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение о предоставлении материальной и финансовой помощи Украине в сфере безопасности.