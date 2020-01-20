Бойцам ВСУ не дали возможности показать "зубы" российским "зеленым человечкам"

Военнослужащие ВДВ Вооруженных сил Украины были готовы по плану Генштаба воевать за Крым в 2014 году, но им не отдали такой приказ, вероятно, по политическим соображениям. Об этом заявил замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

По его словам, 31 января 2014-го украинские десантники и части спецназначения были подняты по тревоге. Ранее военными ВСУ уже отрабатывался план Генерального штаба по противодействию попыткам возможного захвата украинских территорий, в том числе 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я воздушно-десантная бригада.

"Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать те группировки в Крыму, которые имели Вооруженные силы Украины", – рассказал Кривонос в интервью "Донбасс. Реалии", который принадлежит "Радио Свободы" и спонсируется американским Госдепом.

План Генштаба включал три этапа, первый из которых начал реализовываться сразу, когда на полуостров вошли передовые подразделения 25-й бригады.

"Через некоторое время должен был начаться второй этап. Но он не был реализован, потому что не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули", – пояснил он.

По его мнению, это было политическое решение, и все вопросы нужно задавать тому, кто не подписал боевые распоряжения, а именно тогдашнему начальнику Генштаба ВСУ, генералу Владимиру Замане.



Сам же Кривонос уверен, что украинские военные, особенно воздушно-десантные войска, "были способны выполнить свою задачу".

"Так же, как и группы спецназначения наших полков и центров, которые будут уже в Крыму, четко знали свои задачи и четко их выполняли. И в принципе, теоретически наше пребывание в Крыму, усиление группировки позволило бы, скажем так, удержать от того безнаказанного нахальства войска Российской Федерации", – подчеркнул украинец.

Также он считает, что тогда военные ВСУ должны были показать "зубы" огрызнуться, потому что "что непосредственно русские, когда получают жесткий отпор, делают "откат" назад и начинают искать новые пути". Кривонос утверждает, что Москва, ощутив реальный отпор, дала бы задний ход.

