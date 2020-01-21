"Стыдно": Зеленского разнесли за стремление быть ближе к Путину
Владимир Зеленский должен был отказаться от поездки на форум в память холокоста в Израиль. Об этом заявил депутат Верховной рады Владимир Вятрович.
"Мне стыдно за президента Украины, который...едет побыть в массовке у Путина. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина армию?" -
- написал Вятрович на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что Зеленскому не дали возможность выступить на мероприятии, посвященном освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау. Однако на церемонии лидер Незалежной будет присутствовать.
Вятрович напомнил, что польский президент Анджей Дуда отказался ехать в Иерусалим именно из-за того, что ему, как и украинскому коллеге, не дали слова. В Сети поддержали парламентария: "Зеленскому незнакомо слово "достоинство", "Зеленский – не украинский президент", "Типичная советчина в голове...грустно", "Он просто еще не был в качестве президента в Израиле. Хочется кортежем по Святой земле проехаться".
Всемирный форум памяти жертв холокоста состоится 23 января в иерусалимском музее Яд Вашем. Он приурочен к 75-й годовщине со дня освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
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