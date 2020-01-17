Лидер Незалежной дал две недели, чтобы выявить автора прослушки

Кассетный скандал вокруг слитых в интернет аудиофайлов с совещания членов украинского правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком, наконец, докатился до президента страны Владимира Зеленского. Он потребовал от силовиков в 14-дневный срок установить причастных к записи разговоров и их обнародовании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Требую, чтобы за две недели, как можно быстрее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим", – метал молнии Зеленский.

По его словам, в рамках уголовного производства нужно четко установить всех, кто присутствовал на том совещании, а также выяснить обстоятельства, при которых оно происходило.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками, или нет", – подчеркнул лидер нации.

Он сообщил, что, как уверяет премьер, у него было несколько переговоров, а встреча, с которой обнародован первый аудиотрывок, продолжалась пять часов.

Также Зеленский потребовал в течение двух недель выработать необходимые меры, чтобы в будущем пресечь подобные случаи и технически обеспечить защиту информации. Он подчеркнул, что несанкционированное прослушивание и записи разговоров в помещениях органов госвласти всех уровней не должно быть, поскольку это вопрос нацбезопасности.

Напомним, с вечера 15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" частями стали появляться аудиозаписи с совещания от 16 декабря, в котором якобы участвовали глава правительства Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова, замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Все они, в том числе, обсуждали, как "в пустую голову" Зеленского вложить правильную информацию о состоянии экономики страны. При этом сам премьер себя в этой области называет "профаном".

Ранее в пятницу, 17 января, он подал главе государства заявление об отставке, хотя, по закону Украины, эта бумага изначально должна попасть в стены Верховной рады. В парламентской оппозиции такой финт Гончарука назвали циничным пиар-ходом, пишет телеканал "112".

