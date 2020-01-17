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Судьбу нового премьера Украины решит Запад

Судьбу нового премьера Украины решит Запад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Зеленский посоветуется о назначении с зарубежными партнерами

Президент Украины обсудит с западными странами кандидатов на пост нового премьер-министра страны. О планах Владимира Зеленского рассказал источник в партии "Слуга народа".

"В субботу и воскресенье Зеленский и его окружение сосредоточатся на обсуждении состава нового правительства и его главы",

сообщил корреспонденту ТАСС источник в партии. По его словам, лидер Незалежной проведет несколько встреч "с ключевыми фигурами", а также зарубежные консультации по телефону.

В пятницу, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку после скандала с прослушкой. Сам он объяснил это решение желанием избежать любых сомнений в уважении и доверии к Владимиру Зеленскому.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А как же безопасность страны? А как же независимость? Проведет он видите ли зарубежные консультации по телефону.....
Гость
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и шо милованов-дебил тоже таво, ну сольют в унитаз?
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