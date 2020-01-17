Зеленский посоветуется о назначении с зарубежными партнерами

Президент Украины обсудит с западными странами кандидатов на пост нового премьер-министра страны. О планах Владимира Зеленского рассказал источник в партии "Слуга народа".

"В субботу и воскресенье Зеленский и его окружение сосредоточатся на обсуждении состава нового правительства и его главы",

– сообщил корреспонденту ТАСС источник в партии. По его словам, лидер Незалежной проведет несколько встреч "с ключевыми фигурами", а также зарубежные консультации по телефону.

В пятницу, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку после скандала с прослушкой. Сам он объяснил это решение желанием избежать любых сомнений в уважении и доверии к Владимиру Зеленскому.