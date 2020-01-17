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Украинского футболиста изгнали из команды за поездку в Россию

Украинского футболиста изгнали из команды за поездку в Россию
Фото: pixabay.com
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Руководство клуба наказало игрока за испорченный имидж

Нападающий ФК "Агробизнес" Игорь Сикорский лишился места в команде из-за своего отпуска, проведенного в России. Об этом сообщается на сайте украинского клуба, выступающего в Первой лиге чемпионата страны.

Руководство оскорбили фотографии 31-летнего футболиста, сделанные им в Санкт-Петербурге и опубликованные в его Instagram. Данный шаг расценен как нанесение ущерба имиджу клуба.

"Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается", – говорится в сообщении.

В заявлении "Агробизнеса" отмечается, что поездка Сикорского дискредитировала команду, которая активно поддерживает ВСУ.

Также клуб разместил скриншот комментариев под постом форварда, где один из пользователей задается вопросом, выступает ли тот за клуб. "Нет, igorsikorskiy, за нас больше не играешь", – ответили в ФК.

Сикорский ранее выступал за клуб "Сталь" из Алчевска (131 матч в период с 2010 по 2014 год). Первым профессиональным клубом в карьере футболиста была луганская "Заря".

Сейчас "Агробизнес" (город Волочиск в Хмельницкой области) занимает шестую строчку в Первой лиге чемпионата Украины после 19 матчей первенства. Сикорский после 8 забитых мячей находится на седьмое место в списке бомбардиров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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